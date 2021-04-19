قمة الحسم تعيد الفرج للملاعب بعد غياب 97 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 97 يوما احتاجها قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الدولي سلمان الفرج للاستشفاء قبل العودة إلى الملاعب بعد أن غادرها قسرا في 30 يناير الماضي بعد تعرضه للإصابة في نهائي كأس السوبر السعودي الذي جمع الهلال بغريمه النصر.

وتغيب الفرج عن 10 جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدا منذ الجولة الـ17 التي واجه فيها الهلال نظيره أبها، حيث لم يلعب أيضا أمام العين وضمك والاتفاق والنصر والفتح والرائد والوحدة والقادسية والاتحاد، فيما لاح في الأفق أن موعد عودة اللاعب للمشاركة سيكون بدءا من المواجهة الحاسمة لفريقه أمام الشباب في السابع من مايو المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 26 للدوري بسبب خوض الهلال منافسة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في نسختها الحالية، حيث ينتظر أن تحدد هذه المواجهة بطل النسخة الحالية، خاصة وأن الهلال والشباب يتقاسمان الصدارة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»مكة» أن الفرج بات جاهزا للعب بعد تعافيه ونجاح رحلة التأهيل الطبي، حيث كان قد أصيب بالتواء في مفصل القدم خلال مواجهة فريقه أمام النصر في نهائي كأس السوبر الذي أقيم في الـ 30 من يناير الماضي نتيجة تداخل من قبل محترف النصر، البرازيلي ماثيوس بيتروس.

وجاءت عودة الفرج بعد أن خضع إلى عملية جراحية في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بالتنسيق بين إدارة المستشفى والفريق الطبي في الهلال.

وترك غياب الفرج فراغا فنيا كبيرا في فريقه، حيث تأثرت نتائجه نتيجة تذبذب عطاء خط الوسط وافتقد صدارة الدوري في جولات كثيرة قبل أن يستعيدها مجددا بالتساوي مع الشباب.

إصابة الفرج في تواريخ

30 يناير غادر الملعب في الدقيقة 25 لنهائي السوبر أمام النصر إثر التحام مع بيتروس.

1 فبراير تشخيص إصابة اللاعب بالتواء شديد في مفصل القدم.

8 فبراير أجرى عملية جراحية بالعاصمة القطرية الدوحة.

11 فبراير بدأ رحلة التأهل بالوحدات الطبية بالنادي.

7 مايو موعد متوقع لعودته للملاعب رسميا أمام الشباب.

79 يوما مدة غيابه عن الملاعب حالة عودته للعب أمام الشباب.