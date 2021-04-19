شكرا لقرائتكم خبر «قاتل» السومة ينجي الأهلي من فخ الدحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الأهلي تخبطه وترنحه وعدم مصالحة الانتصارات على المستويين المحلي والخارجي، ونجا من الخسارة الثانية في دوري أبطال آسيا، إلا أن المهاجم السوري عمر السومة منع الفريق من هذه الخسارة بعد أن نجح في إدراك هدف قاتل في الدقيقة 91 قاد الأهلي إلى التعادل مع الدحيل القطري أمس على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام الاستقلال الإيراني 2/ 5، فيما فاز الدحيل على الشرطة العراقي 2/ 0.

وفرض الدحيل سيطرته على اللقاء منذ البداية وأضاع فرصا عديدة كان لها حارس الأهلي محمد العويس بالمرصاد، كما صمد دفاع الأهلي أمام الطوفان الهجومي من الفريق القطري قبل أن ينجح المهاجم الكيني الدولي أولونجا في فك شفرة الأهلي في الدقيقة الـ 53 عندما استغل كرة عرضية وضعها في الشباك.

وأحس الأهلي بخطورة وضعه فقاد عددا من المحاولات، لكنها بدت خجولة أمام مرمى الدحيل قبل أن ينجح أفضل لاعب في المباراة عمر السومة في تعديل النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مستغلا ضربة ركنية أحدثت دربكة وسط دفاع الدحيل ليضعها في الشباك.