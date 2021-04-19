«قاتل» السومة ينجي الأهلي من فخ الدحيل

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وكان الأهلي خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام الاستقلال الإيراني 2/ 5، فيما فاز الدحيل على الشرطة العراقي 2/ 0.
وفرض الدحيل سيطرته على اللقاء منذ البداية وأضاع فرصا عديدة كان لها حارس الأهلي محمد العويس بالمرصاد، كما صمد دفاع الأهلي أمام الطوفان الهجومي من الفريق القطري قبل أن ينجح المهاجم الكيني الدولي أولونجا في فك شفرة الأهلي في الدقيقة الـ 53 عندما استغل كرة عرضية وضعها في الشباك.
وأحس الأهلي بخطورة وضعه فقاد عددا من المحاولات، لكنها بدت خجولة أمام مرمى الدحيل قبل أن ينجح أفضل لاعب في المباراة عمر السومة في تعديل النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مستغلا ضربة ركنية أحدثت دربكة وسط دفاع الدحيل ليضعها في الشباك.
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