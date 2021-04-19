شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يواجه الرائد وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، اللاعبين راحة لمدة 6 أيام، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء السبت المقبل على ملعب النادي الرئيسي.

وتأتي هذه الإجازة نظرا لتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 30 يوما، حيث ستكون عودة الفريق مجددا لمباريات الدوري بمواجهة فريق ضمك في الخامس من شوال المقبل.

واستثمارا لفترة التوقف، توصلت إدارة النادي والجهاز الإداري المشرف على كرة القدم إلى اتفاق مع إدارة نادي الرائد لإقامة لقاء ودي بين الفريقين في جدة لرفع جاهزية لاعبي الفريقين واستعداداتهما للمرحلة المقبلة.