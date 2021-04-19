الاتحاد يواجه الرائد وديا

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وتأتي هذه الإجازة نظرا لتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 30 يوما، حيث ستكون عودة الفريق مجددا لمباريات الدوري بمواجهة فريق ضمك في الخامس من شوال المقبل.
واستثمارا لفترة التوقف، توصلت إدارة النادي والجهاز الإداري المشرف على كرة القدم إلى اتفاق مع إدارة نادي الرائد لإقامة لقاء ودي بين الفريقين في جدة لرفع جاهزية لاعبي الفريقين واستعداداتهما للمرحلة المقبلة.
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