شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد الشناوي بعد فوز الأهلي في مباراة القمة وتألق علي لطفي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد الشناوي، حارس عرين النادى الأهلي والمنتخب الوطني، على تهنئة زملائه بفوز المارد الأحمر على نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، وانتهت بهدفين مقابل هدف للأحمر.

ونشر الشناوي، الذى غاب عن مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا، صورا من المباراة، والتي ظهر فيها احتفال لاعبي الأهلي، وأخرى لـ علي لطفي، حارس مرمى الأهلي اليوم، الذي تألق بشكل كبير وتصدي لركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة، واكتفى الشناوي بوصف الصور قائلاً "الرجالة".



تعليق الشناوى على مباراة القمة

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

الأهلى خاض المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم.. مروان حمدي.