شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يتصدى لركلة جزاء محمود علاء ويحرم الزمالك من التعادل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق على لطفى حارس مرمى الأهلى، وتصدى لركلة جزاء الزمالك التى سددها محمود علاء مدافع الزمالك فى الدقيقة 57، ليحافظ على تقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولجأ الحكم محمود البنا لتقنية الفار بعدما تدخل رامى ربيعة مدافع الأهلى مع سيف الجزيرى، ليتم احتساب ضربة الجزائ بعد الاحتكام لتقنية الفار.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم.. مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.



على لطفى يتصدى لركلة جزاء محمود علاء (1)



على لطفى يتصدى لركلة جزاء محمود علاء (2)



على لطفى يتصدى لركلة جزاء محمود علاء (3)