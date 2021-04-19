شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد القمة 121.. الأهلي يعود للوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ثلاث نقاط غالية، بعد تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة، وجاء جدول ترتيب الدورى بعد لقاء القمة 121 كالتالى:



جدول ترتيب الدورى بعد القمة