شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاهلي و الزمالك في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي بالتهديف عن طريق طريق محمد شريف، في الدقيقة 20، بعد أسيست من أيمن أشرف لتصل إلى شريف داخل منطقة الجزاء، ويسددها ويسجل الهدف الأول للأهلي، وتعادل للزمالك شيكابالا في الدقيقة 30، بعد توغل من الناحية اليمني، ليسددها في الزاوية البعيدة لـ علي لطفي، وعاد محمد شريف، في الدقيقة 35، وسجل هدفًا ثانيًا للأهلي، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.