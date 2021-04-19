شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة وراء خروج شيكابالا من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك من كدمة بين شوطى مباراة القمة بين الاهلى والزمالك وهو ما ادى لاستبداله ونزول زيزو وسيخضع الفهد الأسمر لأشعة وفحص طبى عقب المباراة لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.

أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، تبديلين مع بداية الشوط الثانى من مواجهة الأهلى التى تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ومازال المارد الأحمر متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وخرج مروان حمدى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، ودخل بدلاً من هما التونسى سيف الدين الجزيرى، وأحمد سيد زيزو.