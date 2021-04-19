شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة وراء خروج شيكابالا من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشتكى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك من كدمة بين شوطى مباراة القمة بين الاهلى والزمالك وهو ما ادى لاستبداله ونزول زيزو وسيخضع الفهد الأسمر لأشعة وفحص طبى عقب المباراة لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.
أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، تبديلين مع بداية الشوط الثانى من مواجهة الأهلى التى تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ومازال المارد الأحمر متقدمًا بهدفين مقابل هدف.
وخرج مروان حمدى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، ودخل بدلاً من هما التونسى سيف الدين الجزيرى، وأحمد سيد زيزو.
وضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.
فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم.. مروان حمدي.