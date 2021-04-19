شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 18 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: وزير الرياضة يتعرض لحادث سير أثناء توجهه للبحيرة، واتحاد الكرة: نقل مباراة القمة بـ15 كاميرا للحد من أخطاء الـvar، والشحات وأفشة وشريف فى هجوم الأهلى أمام الزمالك بمباراة القمة، وشيكابالا ومروان حمدى فى هجوم الزمالك أمام الأهلى بالقمة 121.

كشف مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، عن أنه تم الاتفاق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الليلة بـ15 كاميرا بدل من 6 كاميرات كما هو الحال فى باقى مباريات الدورى.

توّج المصرى عبد الله أنيس عبد اللطيف بالمركز الأول فى بطولة أمريكا المفتوحة لكمال الأجسام واللياقة البدنية التى أقيمت مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء تتويج البطل المصري بهذا الإنجاز الكبير وسط منافسة شرسة مع أكثر من 130 مشاركا من جميع دول العالم وولايات مختلفة في أمريكا.