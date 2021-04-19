شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعبو الأهلي يهنئون علي لطفي عقب تألقه في مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ لاعبو فريق الأهلي زميلهم الحارس علي لطفي، عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك، وذلك عقب تصديه لضربة جزاء، والظهور بشكل قوى ساهم في تحقيق الثلاث نقاط.

وحقق فريق الأهلي فوزا مهما على الزمالك بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.