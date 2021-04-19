شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ولقطة رائعة مع مروان محسن بعد انتهاء القمة 121 بفوز الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لقطة تعكس الروح الرياضية والعلاقة الطبيبة التى تربط لاعبى كرة القدم وخاصة القطبين ببعضهم البعض، حيث حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، على تهنئة مروان محسن مهاجم الأهلى بفوز فريقه بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وإلتقطت الكاميرات شيكابالا أثناء قيامه باحتضان مروان محسن وتهنئته بالفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة وإن المباراة شهدت متعة وإثارة بين الفريقين دون حدوث أى أزمات تُذكر.

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

الأهلى خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم.. مروان حمدي.