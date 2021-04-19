شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يحتفل بهدفى محمد شريف فى الزمالك بصورة طريفة من فيلم وش إجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك أجواء مثيرة وهجمات متبادلة بين قطبي الكرة المصرية، نتج عنها هدفين للأهلي مقابل هدف للزمالك، ونجح النجم الشاب محمد شريف من تسجيل هدفي مباراة الأحمر حتى الآن، وتصدر اسم محمد شريف ترند "تويتر" فى مصر بعد دقائق من تسجيل أهدافه بمباراة القمة.



صالح جمعة على فيس بوك

وتفاعل صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، مع الأداء الرائع لمحمد شريف صاحب هدفي النادي الأهلي بصورة طريفة من فيلم "وش إجرام" للنجم محمد هنيدى، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، حيث أحدث بعض التعديلات على صورة مشهد كوميدى شهير يجمع محمد هنيدى والفنانة الراحلة ثريا إبراهيم، وهى تقبله، حيث وضع مكان هنيدى صورة لمحمد شريف، وعلق قائلا: "حبيبنا".



صورة صالح جمعة

وتوقع صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، نتيجة مباراة القمة والتى تجمع الأهلى والزمالك الآن، باستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وقال صالح جمعة لـ"الخليج 365"، إن الأهلى سيفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، موضحا أن اللقاء سيكون صعبا بين الطرفين والفريق الأكثر هدوءا فى المباراة يستطيع حسم القمة لصالحه لأن الهدوء أهم ما يميز هذه المباريات.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات.