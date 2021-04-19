شكرا لقرائتكم خبر عن "جول شيكابالا".. الفتى الأسمر يتصدر ترند "تويتر" بعد هدف رائع في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب فريق الزمالك، في مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، تفاعلا كبيرا من جماهير الكرة المصرية وعشاق الأهداف المهارية صاحبة الطراز الفريد.



هدف شيكابالا

وتصدر هاشتاج باسم "جول شيكابالا" ترند "تويتر" في مصر، بعد دقائق من تسجيل الهدف، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم بالهدف الرائع الذى سجله نجم الزمالك محمود شيكابالا، فقال مغرد: " دا مايمنعش ان جول شيكابالا عالمي"، ومغرد ثان تساءل: "هو جول شيكابالا صعب؟ اصل مرتين يحصل بنفس الشكل المرة اللي فاتت لومت معلول وأجايي بس شكلها كورة صعبة فعلا".



اعجاب بهدف شيكابالا

واضاف مغرد ثالث: "يمكن من فترة مشوفتش الأهلي بالشكل ده، أداء سلس ونقل سليم للكرة، محمد شريف هايل ما شاء الله يمينه زي شماله وخفته في الحركة مواصفات لاعب كبير، جول شيكابالا حلو برضو الحقيقة منكرش ده، شوط بغض النظر عن النتيجة جميل من الأهلي"، ومغرد أخير: " شوط كله مفيش فيه غير جول شيكابالا".



الهاشتاج



تغريدات الهاشتاج

وتمكن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب فريق الزمالك، من إحراز أول هدف له بمرمى الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.



جانب من التغريدات

سجل محمود عبد الرزاق شيكابالا، لاعب الزمالك، هدف التعادل لفريقه أمام الأهلى بالدقيقة 31 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات.