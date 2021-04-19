شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يسطر تاريخ جديد بتصديه لركلة جزاء في مباراة القمة ويتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم على لطفى، حارس عرين النادى الأهلى، في خطف الأنظار اليه، بعد تصديه لركلة جزاء نادى الزمالك، التي سددها محمود علاء، في المباراة المقامة حالياً بين قطبى الكرة المصرية على استاد القاهرة، في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر حارس مرمى النادى الأهلى البديل، الذي يشارك اليوم بدلاً من النجم شريف إكرامي، لغيابه بسبب اصابته بفيروس كورونا، قائمة تريند تويتر، بعد تألقه الكبير في التصدي لركلة الجزاء وحماية مرمى المارد الأحمر، والحفاظ على فارق الأهداف.



على لطفى يتصدر تريند تويتر

وسرعان ما اثني عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، على اداء الحارس على لطفى، فى تغريداتهم عبر حساباتهم الشخصية، بعد اثبات كفاءته فى حراسة عرين النادى الاهلى فى غياب الحارس شريف إكرامى.



تصدي على لطفى

ولجأ الحكم محمود البنا لتقنية الفار بعدما تدخل رامى ربيعة مدافع الأهلى مع سيف الجزيرى، ليتم احتساب ضربة الجزائ بعد الاحتكام لتقنية الفار.