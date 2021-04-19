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شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يسطر تاريخ جديد بتصديه لركلة جزاء في مباراة القمة ويتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم على لطفى، حارس عرين النادى الأهلى، في خطف الأنظار اليه، بعد تصديه لركلة جزاء نادى الزمالك، التي سددها محمود علاء، في المباراة المقامة حالياً بين قطبى الكرة المصرية على استاد القاهرة، في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتصدر حارس مرمى النادى الأهلى البديل، الذي يشارك اليوم بدلاً من النجم شريف إكرامي، لغيابه بسبب اصابته بفيروس كورونا، قائمة تريند تويتر، بعد تألقه الكبير في التصدي لركلة الجزاء وحماية مرمى المارد الأحمر، والحفاظ على فارق الأهداف.
على لطفى يتصدر تريند تويتر
وسرعان ما اثني عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، على اداء الحارس على لطفى، فى تغريداتهم عبر حساباتهم الشخصية، بعد اثبات كفاءته فى حراسة عرين النادى الاهلى فى غياب الحارس شريف إكرامى.
تصدي على لطفى
ولجأ الحكم محمود البنا لتقنية الفار بعدما تدخل رامى ربيعة مدافع الأهلى مع سيف الجزيرى، ليتم احتساب ضربة الجزائ بعد الاحتكام لتقنية الفار.
وضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.
فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم.. مروان حمدي.
ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.
وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.
فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.