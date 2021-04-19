شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الأهلي يضرب الزمالك بهدفين في سهرة رمضانية مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.

وقاد المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو، ومحمود عاشور حكما مساعدا للفيديو.

وخاض الأهلي المباراة بدون غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها ، محمد الشناوي للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة كلاً من ، محمد هاني ، ياسر أبراهيم ، حمدي فتحي ، على معلول وجونيور أجاي .

وقدم الأهلي مباراة جيدة رغم هذه الغيابات

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هجومي دون فترة "جس نبض" وضغط الأهلي منذ البداية وسنحت له أكثر من فرصة أخطرها في الدقيقة الثانية، بعدما قاد أيمن اشرف هجمة من الناحية اليسرى ومرر كرة إلى محمد شريف الذي سدد كرة بجوار مرمى الزمالك بسنتيمترات.

واصل الأهلي الضغط على الزمالك وأهدر طاهر محمد طاهر وحسين الشحات أكثر من فرصة خطرة للأحمي على مرمى جنش، واعتمد الزمالك على اللعب الدفاعي والهجمة المرتدة، وترك الفرصة للأهلي، لكن الأخير أهدر أكثر من كرة للتسجيل.

واصل الأهلي الضغط على الزمالك وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي بعدما تلقي تمريرة جيدة من عمرو السولية لمن الشحات فشل في إنهاء الهجمة.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف سجله محمد شريف في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أيمن أشرف الذي راوغ دفاع الزمالك ومررها لمحمد شريف الذي أودع الكرة في شباك جنش.

تراجع أداء الأهلي وبدأ الزمالك ينشط وسجل شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 32 وبعدها بدقيتين سجل الأهلي هدف التقدم مرة ثانية بعدما سدد كرة صاروخية سكنت شباك جنش.

وشهدت المباراة حماس واضح من الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف ثان لكن ينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بتغيير ثنائي حيث دفع كارتيرون بكلاً من سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو بدلاً من مروان حمدي وشيكابالا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني فرصة خطرة من الزمالك سددها زيزو تصدى لها على لطفي .

ضغط الزمالك بشكل مكثف عن طريق اشرف بن شرقي وزيزو وأحتسب محمود البنا ضربة جزاء للزمالك بعد عرقلة زياد الجزيري من قبل رامي ربيعة وبعد اللجوء لتقينة الفيديو "الفار" أحتسب الحكم ضربة جزاء تصدى لها على لطفي وعادت الكرة إلى فرجاني لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة.

ودفع موسيماني بناصر ماهر بدلاً من حسين الشحات ،ونال محمود علاء بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية.

وفي أخر 10 دقائق شارك أكرم توفيق بدلاً من أحمد رمضان بيكهام ، كما شارك وليد سليمان بدلاً من أفشة .

وضغط الزمالك بكل قوة في الدقائق الأخيرة وتعرض أيمن أشرف لأصابة وسقط على أرض الملعب،وأنقذ على لطفي فريقه من هدف محقق في الثواني الأخيرة ، وينتهي اللقاء بفوز هام للأهلي بهدفين لهدف.