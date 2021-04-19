شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ محمد شريف: يضرب ولا يبالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعليقا على إحراز محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، هدفين بمرمى الزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاء كالتالى: "محمد شريف يضرب ولا يبالي".

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليا باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.