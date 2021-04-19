شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أوباما ودخول حميد أحداد فى الدقيقة 82 بالقمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بالتبديل الرابع لفريقه أمام الأهلى، بخروج يوسف أوباما ونزول حميد أحداد فى الدقيقة 82 من عمر المباراة، التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وما زال المارد الأحمر متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وكان كارتيرون قد أجرى تبديلين مع بداية الشوط الثانى بخروج مروان حمدى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، ودخل بدلاً من هما التونسى سيف الدين الجزيرى، وأحمد سيد زيزو، ثم خرج أحمد فتوح ودخل عبد الله جمعة فى الدقيقة 76.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم.. مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفا كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.