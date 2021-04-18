الامارات | دوري أبطال آسيا.. شباب الأهلي يخسر أمام الهلال بثنائية غوميز وكاريلو

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال آسيا.. شباب الأهلي يخسر أمام الهلال بثنائية غوميز وكاريلو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر شباب الأهلي أمام الهلال بهدفين دون رد على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا، ليتوقف رصيد "فرسان دبي" عند نقطة واحدة بينما رفع "الزعيم" رصيده إلى أربع نقاط.

سيطر الهلال على مجريات اللعب في أول 15 دقيقة وتألق ماجد ناصر في التصدي لتسديدتين من محمد البريك، قبل أن يحرز الفرنسي بافيتمبي غوميز الهدف الأول من كرة عرضية لعبها البريك وقابلها غوميز قبل مدافعي شباب الأهلي وسددها في المرمى (15).

في المقابل دخل "فرسان دبي" أجواء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة وأهدر البرازيلي إيغور خيسوس فرصة إحراز هدف التعادل، بعدما تلقى تمريرة من عبدالعزيز صنقور وسدد خيسوس كرة خطرة مرت بجوار القائم (24)، بينما استفاد البيروفي كاريلو من غياب الرقابة في منطقة جزاء شباب الأهلي وأضاف الهدف الثاني من تسديدة متقنة (28).

وفي الشوط الثاني أجرى مهدي علي التبديل الأول بنزول حارب سهيل بدلاً من محمد جمعة بيليه لتنشيط الأداء الهجومي لـ "فرسان دبي"، بينما تألق ماجد ناصر في التصدي لتسديدة قوية من الأرجنتيني لوسيانو فيتو (66).

وواصل الهلال أفضليته وأهدر الأرجنتيني فيتو فرصة خطرة بعدما لعب البريك كرة عرضية وسددها فيتو بجوار القائم (81)، وأنقذها بعدها ماجد ناصر كرة خطرة مجددأ من فيتو (86)، بينما أهدر حارب سهيل أخطر فرصة لشباب الأهلي في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الهلال.

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