شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفقد نقطتين في صراع صدارة الدوري الإسباني بتعادل مع خيتافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق خيتافي في خطف نقطة ثمينة من ريال مدريد بعدما تعادلا سلبياً في إطار مباريات الجولة ال33 من منافسات الدوري الإسباني.

حاول الفريق الأبيض الضغط هجومياً وتسجيل أهداف خلال أوقات متفرقة من الشوطتين ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الدفاعي الجيد من جانب أصحاب الأرض.

ودخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مباراة اليوم بقائمة بها الكثير من الغيابات للإصابة مما أثر سلباً على أداء الفريق خلال اللقاء.

وبهذا التعادل يفقد ريال مدريد نقطتين ثمنيتين في صراع الصدارة حيث أصبح رصيده 67 نقطة في المركز الثاني كما ارتفع رصيد خيتافي إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.