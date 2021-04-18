شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك مباشر .. علي لطفي يتصدى لركلة جزاء من محمود علاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر محمود علاء ركلة جزاء لنادي الزمالك احتسبت ضد الحارس علي لطفي لصالح سيف الدين الجزيري بعد العودة لتقنية الفار. واستطاع لطفي التصدي لتسديدة علاء ليحافظ على تقدم الأهلي بهدفين لهدف.

بدأ الزمالك الشوط الثاني مهاجما محاولا العودة سريعا للقاء خاصة وأنه متأخر بهدف بعدما أنهى النادي الأهلي الشوط بنتيجة 2/1 سجلهما محمد شريف للأهلي وشيكابالا للزمالك.

وعند الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سدد أحمد سيد زيزو كرة أرضية من خارج الجزاء للنادي الأهلي ولكن على لطفي تمكن من التصدى لها بكل سهولة خاصة وأن الكرة كانت ضعيفة.

وانطلق الزمالك نسبيا عما كان يلعب عليه في الشوط الأول وتحرر لاعبيه في وسط ملعب الأهلي خاصة الطرفين أحمد فتوح وحاز إمام الذي غابا عن مهامهما في الشوط الأول.

ولكن نجح الأهلي سريعا في التماسك مرة ثانية بطريقة الشوط الأول ومرر لاعبيه الكرة بطول وعرض الملعب وفقا لتعليمات بيتسو موسيماني لسحب لاعبي النادي الزمالك وسط ملعب الأهلي وإرسال الكرة خلف دفاعات الفريق الأبيض لصناعة الفرص على مرمى محمود جنش.

وشكل نادي الزمالك هجمتين خطيرتين ما بين الدقيقة 53 و55 بعدما جاءت الهجمة الأولى عن طريق أحمد فتوح وأرسالها إلى عرضية لتمر من أمام رأس أحمد سيد زيزو والذي طالب لاعب الزمالك ضربة جزاء بحجة دفع رامي ربيعة لأحمد سيد زيزو.

وفي الثانية لعب فرجاني ساسي كرة من فوق دفاعات الأهلي تسبب في ركلة جزاء لنادي الزمالك بعدما دفع رامي ربيعة سيف الدين الجزيري، وقام محمود علاء بتسديد الكرة التصدى لها على لطفى ببراعة.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي يجمعهما على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة.

تعادل نادي الزمالك أمام النادي الأهلي بعدما سجل شيكابالا هدفًا نسخة من الكربون بهدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم بين الأهلي والزمالك العام الماضي.

وعاد الأهلي للتقدم مرة ثانية أمام الزمالك بعدما سدد محمد شريف صاروخا لايسد ولايرد من خارج منقطة الجزاء عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول لتصبح النتيجة 2:1.

واستحوذ شيكابالا على الكرة وراوغ مدافع الأهلي وسدد الكرة بقوة في شياك على لطفي الذي لم يستطع إيقاف الكرة.

وتقدم النادي الأهلي مجددًا بتسديدة صاروخية من محمد شريف عند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول خلال اللقاء المقام بينهما حاليا على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع.

أهدر النادي الأهلي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول هدف آخر بعدما أرسل محمد مجدي قفشة كرة طولية خلف دفاعات الزمالك ليستقبلها حسين الشحات ببراعة ويسددها منفرا بحارس الزمالك بشكل سئ خارج البرواز.

وكان الأهلي أهدر في الدقيقة الأولى هدفا محققا بعدما أرسل أيمن أشرف كرة أرضية عرضية إلى محمد شريف الذي سدد الكرة على يمين محمود جنش، وتخرج الكرة بسلام على فريق الزمالك.

واستحوذ الأهلي على مجريات اللعب خلال العشر دقائق الأولى خاصة بعدما تمكن لاعبيه من تمرير الكرة بعرض وطول الملعب، بينما لم يصل الزمالك إلى منقطة على لطفي نهائيا باستنئاء الركلة الركنية التي حصل عليها الزمالك بعد مرور خمس دقائق من الشوط الأول.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الزمالك بعد قليل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

يذكر أن النادي الأهلي يخوض لقاء اليوم بعدد من الغيابات، أبرزها الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم والظهير الأيسر على معلول، بالإضافة إلى حمدي فتحي وجانيور أجايي.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الزمالك بعد قليل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

يذكر أن النادي الأهلي يخوض لقاء اليوم بعدد من الغيابات، أبرزها الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم والظهير الأيسر على معلول، بالإضافة إلى حمدي فتحي وجانيور أجايي.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الزمالك بعد قليل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

يذكر أن النادي الأهلي يخوض لقاء اليوم بعدد من الغيابات، أبرزها الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم والظهير الأيسر على معلول، بالإضافة إلى حمدي فتحي وجانيور أجايي.