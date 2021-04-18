شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى الشوط الأول متقدما على الزمالك بهدفين.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي يجمعهما على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة.

تعادل نادي الزمالك أمام النادي الأهلي بعدما سجل شيكابالا هدفًا نسخة من الكربون بهدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم بين الأهلي والزمالك العام الماضي.

وعاد الأهلي للتقدم مرة ثانية أمام الزمالك بعدما سدد محمد شريف صاروخا لايسد ولايرد من خارج منقطة الجزاء عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول لتصبح النتيجة 2:1.

واستحوذ شيكابالا على الكرة وراوغ مدافع الأهلي وسدد الكرة بقوة في شياك علي لطفي الذي لم يستطع إيقاف الكرة.

وتقدم النادي الأهلي مجددًا بتسديدة صاروخية من محمد شريف عند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول خلال اللقاء المقام بينهما حاليا على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع.

أهدر النادي الأهلي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول هدف آخر بعدما أرسل محمد مجدي قفشة كرة طولية خلف دفاعات الزمالك ليستقبلها حسين الشحات ببراعة ويسددها منفرا بحارس الزمالك بشكل سئ خارج البرواز.

وكان الأهلي أهدر في الدقيقة الأولى هدفا محققا بعدما أرسل أيمن أشرف كرة أرضية عرضية إلى محمد شريف الذي سدد الكرة على يمين محمود جنش، وتخرج الكرة بسلام على فريق الزمالك.

واستحوذ الأهلي على مجريات اللعب خلال العشر دقائق الأولى خاصة بعدما تمكن لاعبيه من تمرير الكرة بعرض وطول الملعب، بينما لم يصل الزمالك إلى منقطة علي لطفي نهائيا باستنئاء الركلة الركنية التى حصل عليها الزمالك بعد مرور خمس دقائق من الشوط الأول.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الزمالك بعد قليل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

يذكر أن النادي الأهلي يخوض لقاء اليوم بعدد من الغيابات، أبرزها الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم والظهير الأيسر علي معلول، بالإضافة إلى حمدي فتحي وجانيور أجايي.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الزمالك بعد قليل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

يذكر أن النادي الأهلي يخوض لقاء اليوم بعدد من الغيابات، أبرزها الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم والظهير الأيسر علي معلول، بالإضافة إلى حمدي فتحي وجانيور أجايي.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الزمالك بعد قليل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

يذكر أن النادي الأهلي يخوض لقاء اليوم بعدد من الغيابات، أبرزها الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم والظهير الأيسر علي معلول، بالإضافة إلى حمدي فتحي وجانيور أجايي.