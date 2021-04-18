شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الإتحاد الإنجليزي 20/21: أقدام إفريقية تحدد طرفي النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز تشيلسي وليستر سيتي مقعديهما في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2020/2021، وذلك بعد تغلبهما على كل من مانشستر سيتي وساوثهامبتون على التوالي بنفس النتيجة (1-0).

ولعبت الأقدام الأفريقية دورًا رئيسيًا في بلوغ الفريقين للمباراة النهائية، فسجل النجم المغربي حكيم زياش الهدف الوحيد في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في حين سجل النيجيري كليتشي إيهناتشيو الهدف الوحيد في مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون.

وأوضحت الإحصائيات أن أخر 4 أهداف سُجلت على ملعب ويمبلي في كأس الإتحاد الإنجليزي كانت بواسطة لاعبين أفارقة، ومع تسجيل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج أخر هدفين في نسخة 2019/2020 (فوز أرسنال بنتيجة 2-1 على تشيلسي).

وأصبح المدرب توماس توخيل هو أول مدرب ألماني يصل إلى نهائي كاس الإتحاد الإنجليزي بعد قيادة تشيلسي لهذا الدور، في حين قاد المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجيرز فريق ليستر سيتي لأول نهائي في كأس الإتحاد الإنجليزي منذ 52 عامًا (نسخة عام 1969).

ولم يتوج ليستر سيتي بكأس الإتحاد الإنجليزي على الإطلاق، وتعد النسخة الحالية هي النسخة الخامسة التي يصل فيها الفريق لنهائي المسابقة الأعرق، لكن فريق الثعالب خسر جميع النهائيات ال4 السابقة له في البطولة (1949، 1951، 1963و 1969)

ووصل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 4 من المواسم الـ5 الماضية – مع بلوغ البلوز للمباراة النهائية للمرة ال15 في تاريخ المسابقة (توج باللقب في 8 مناسبات)، وهو سجل لا يمتلك أكثر منه سوى آرسنال (21) ومانشستر يونايتد (20).