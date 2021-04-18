شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينعى ضحايا حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على توجيه العزاء إلى أسر ضحايا حادثة قطار طوخ كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك «خالص العزاء لأسر ضحايا قطار طوخ وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».

ودائما ما يحرص محمد صلاح على التفاعل بكل ما يمر به الشارع المصري من الإشادة بالإنجازات أو تقديم المواساة في المواقف الصعبة.

وكان أحد القطارات قد تعرض لحادث خروج عن القضبان في منطقة طوخ مما تسبب في حالات وفاة وإصابات.