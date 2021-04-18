شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: مشاركة مروان حمدي على حساب الجزيري أمام الأهلي ذكاء من كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، بالفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد إعلانه التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة.

ويواجه الزمالك الأهلي، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «التشكيل الذي سيخوض به الزمالك مباراة الأهلي، منطقى خاصة أن هذا هو التشكيل الذي لعب بشكل أساسي في المباريات الماضية».

وأضاف: «الدفع بالمهاجم مروان حمدي، من بداية المباراة على حساب التونس يسيف الدين الجزيري، ذكاء من كارتيرون، لأن اللاعب ظهر بمستوى مميز في مباراة تونيجت السنغالي في بطولة دوري أبطال افريقيا، ونجح في إحراز هدفين».

وتابع: «كارتيرون، استغل حالة التألق التي يعيش فيها مروان حمدي، ودفع به في التشكيل الأساسي، خاصة أن سيف الجزيري، لم يقدم حتى الأن المستوى المنتظر منه مع الفريق الأبيض».