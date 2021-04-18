دوري ابطال اسيا: تعادل ثمين للاهلي السعودي امام الدحيل القطري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة ​دوري ابطال اسيا​ لكرة القدم، خطف فريق ​الاهلي​ السعودي تعادلاً ثميناً في المباراة التي جمعته امام نظيره نظيره ​الدحيل​ القطري على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله، وانتهت هذه المواجهة بواقع 1 – 1.



انتهى الشوط الاول لهذا اللقاء بالتعادل السلبي، بينما دخل فريق الدحيل اجواء الشوط الثاني بحماس كبير تمكنوا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب ميكاييل اولونغا، ليعود فريق الضيوف الى الخلف تدريجيا بهدف الحد من خطورة الفريق السعودي الذي استلم زمام الامور واحرز هدف التعادل في الدقيقة 90 عبر النجم عمر السومة ليمنح فريقه نقطة ثمينة في ترتيب مجموعته.