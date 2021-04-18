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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع فولهام: مواجهة ارسنال كانت صعبة للغاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021
عبر يواكيم أندرسن لاعب نادي فولهام عن إحباطه الكبير بعد تعادل فريقه مع أرسنال بالدوري الإنكليزي مشيرًا أن المواجهة كانت صعبة للغاية.
وقال أندرسن: "أنا محبط، يستقبل مرماك هدفًا سخيفًا مثل هذا في النهاية أشياء صغيرة تغير مجريات المباراة".
وأضاف: "لقد أظهرنا عدة مرات أنه يمكننا اللعب ضد الأفضل وهذه أشياء صغيرة تعني أننا لا نفوز بالمباراة إن الأمر صعب بالفعل".
وأتم: "أرسنال كان جيدًا اليوم وكانت مباراة صعبة عليك أن تفهم أنه يجب عليك الدفاع أحيانًا عندما تأتي إلى هنا لم نخلق ما يكفي ولكن إذا تمكنت من الفوز 1-0 خارج الأرض فما الذي تريده أكثر من ذلك".