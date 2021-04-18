مدافع فولهام: مواجهة ارسنال كانت صعبة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

عبر يواكيم أندرسن لاعب نادي ​فولهام​ عن إحباطه الكبير بعد تعادل فريقه مع أرسنال بالدوري الإنكليزي مشيرًا أن المواجهة كانت صعبة للغاية.



وقال أندرسن: "أنا محبط، يستقبل مرماك هدفًا سخيفًا مثل هذا في النهاية أشياء صغيرة تغير مجريات المباراة".

وأضاف: "لقد أظهرنا عدة مرات أنه يمكننا اللعب ضد الأفضل وهذه أشياء صغيرة تعني أننا لا نفوز بالمباراة إن الأمر صعب بالفعل".

وأتم: "أرسنال كان جيدًا اليوم وكانت مباراة صعبة عليك أن تفهم أنه يجب عليك الدفاع أحيانًا عندما تأتي إلى هنا لم نخلق ما يكفي ولكن إذا تمكنت من الفوز 1-0 خارج الأرض فما الذي تريده أكثر من ذلك".