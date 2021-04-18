ماسيميليانو: سنصحح الاخطاء في الفترة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

كشف مساعد مدرب فريق ​لاتسيو​ ​ماسيميليانو فارس​ عن سعادته بالفوز على ​بنيفينتو​ بنتيجة 5 – 3، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وصرح فارس قائلا: "لقد تحدثت مع سيموني قبل المباراة، كما يحدث دائما، نتمنى أن يشفى من كورونا قريبا وينضم للفريق في نابولي خلال الأسبوع المقبل".

واضاف: "الفريق كرس هذا الفوز للمدرب، وقال لي أن أثني على اللاعبين، لم نستسلم ونستحق الثناء على ذلك، سنحلل ونصحح الأخطاء".

واختتم: "نحن نعلم أن إنزاغي ليس معنا جسديًا، لكنه دائمًا ما يجعل حضوره محسوسًا، أتحدث معه أكثر من التحدث مع زوجتي، لقد لعبنا شوطًا أول رائعًا عندما كنا نتحكم دائمًا في المباراة، ثم ارتكبنا خطأ، وعقدنا خططنا، وخاطرنا كثيرًا".