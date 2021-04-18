كأس الإتحاد الإنكليزي: ليستر سيتي إلى النهائي بعد تخطي ساوثامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة ​كأس الإتحاد الإنكليزي​، تأهل فريق ​ليستر سيتي​ إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ​ساوثامبتون​ بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي.



تمكن الساينتس من التصدي لهجمات الثعالب والحفاظ على نظافة شباكه خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، خطف اللاعب كيليتشي إيهياناتشو هدف الفوز في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز سيواجه فريق بريندان رودجرز تشيلسي في نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنكليزي بعد أن تمكن الأخير من إقصاء مانشستر سيتي.