شوط أول ممتع.. الأهلي يتقدم على الزمالك بثنائية في القمة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من القمة، بتقدم الأهلي على الزمالك 2-1، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 21 بعدما تلقى بينية رائعة من أيمن أشرف ليسدد مباشرة في شباك جنش.

بعد ذلك نجح شيكابالا في تسجيل هدف التعادل الزمالك، في الدقيقة 31 من هدف مشابه لهدفه في نهائي إفريقيا، حيث توغل من الجهة اليمنى وراوغ لاعبي الأهلي وسدد من على حدود المنطقة لتسكن الكرة أقصى يمين على لطفي.

وفي الدقيقة 35، خطف المتألق محمد شريف هدفه الثاني وللأهلي من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج المنطقة سكنت على يمين جنش.

وشهد الشوط الأول استحواذا كاملا من الأهلي، وسط تراجع الزمالك في منطقته الدفاعبة، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن بعض الفرص.

شاهد أهداف المباراة