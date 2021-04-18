قفشة يقود تشكيل الأهلي.. ومحمد شريف أساسيا.. والزمالك يدفع بأشرف بن شرقي ومروان حمدي في الهجوم.. بث مباشر لمباراة القمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات في مباراة القمة اليوم، حيث يفتقد لخدمات 10 لاعبين على رأسهم الحارس محمد الشناوي لإصابته بفيروس كورونا.

ويغيب عن الاهلي الظهيرين، الأيمن محمد هاني لإصابته في العضلة الضامة والأيسر علي معلول لإصابته في العضلة الخلفية.

كما يفتقد الفريق الأحمر لثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود متولي، حيث يعاني ياسر من إصابة في العضلة الضامة بينما يواصل محمود متولي غيابه بسبب التأهيل من جراحة الرباط الصليبي.

وفي وسط الملعب يستمر غياب كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة في غضروف الركبة وحمدي فتحي للخضوع لجراحة في الكوع.

كما يشكل غياب النيجيري جونيور أجايي صداعا في رأس موسيماني على صعيد الخط الهجومي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأخيرًا يغيب محمود وحيد للإصابة أيضًا في العضلة الخلفية.

كما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل، في القمة 121، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف اوباما، اشرف بن شرقي.