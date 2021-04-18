دوري أبطال آسيا: الأهلي يفرض التعادل على الدحيل

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الرياض : رفض الأهلي السعودي الخسارة أمام الدحيل القطري وفرض عليه التعادل 1 1 في الوقت القاتل الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الدحيل عن طريق الكيني مايكل أولونغا (53)، فيما أدرك السوري عمر السومة التعادل للأهلي (90+1).

وبهذا التعادل، أودع الأهلي أول نقطة في رصيده ليحتل المركز الثالث، فيما رفع الدحيل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً، قبل مواجهة نادي الشرطة العراقي مع استقلال طهران الإيراني، في وقت لاحق مساء اليوم.

وفرض الدحيل سيطرته على مجريات الشوط الأول، وكاد أن يباغت الأهلي بهدف سريع، لكن تسديدة المعز علي اعتلت العارضة (1).

وأنقذ محمّد العويس حارس الأهلي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة قوية وحولها بأطراف أصابعه للركنية (9).

وواصل العويس تألقه عندما تصدى لرأسية الكيني مايكل أولونغا، قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (15).

ولم يهدد الأهلي مرمى منافسه إلا بعد مرور نصف ساعة، عندما تلقى سلطان مندش كرة داخل منطقة الجزاء، واجه على إثرها المرمى لكنه أطاح بها بعيداً (34).

وحاول الدحيل في الدقائق المتبقية تسجيل هدف ينهي به الشوط الأول، لكن هجماته لم تشكل خطورة على مرمى الأهلي.

وواصل الدحيل أفضليته مع انطلاقة الشوط الثاني، حتى نجح في افتتاح النتيجة عندما تلقى أولونغا كرة عرضية هيأها لنفسه وأرسلها قوية إلى يسار العويس (53).

ولاحت فرصة للأهلي لتعديل النتيجة، لكن كرة البديل سلمان المؤشر مرت إلى جوار القائم (58)، أتبعها السومة بكرة مماثلة مرت بمحاذاة القائم (65).