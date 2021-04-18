ثنائية هالاند تحيي آمال دورتموند بدوري الأبطال

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دورتموند (ألمانيا) : أحيت ثنائية المهاجم النروجي إرلينغ هالاند آمال فريقه بوروسيا دورتموند بحجز مركز له في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما قاده للفوز على ضيفه فيردر بريمن 4 1 الأحد، ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هالاند هدفين في الدقيقتين 34 من ركلة جزاء و38، فيما كان زميله الشاب الأميركي جيوفاني راينا عادل النتيجة في الدقيقة 29، واختتم المخضرم المدافع ماتس هوملز مهرجان التهديف في الدقيقة 87.

وكان بريمن افتتح التسجيل عن طريق الكوسوفي ميلوت راشيكا (14).

وتقدم دورتموند للمركز الخامس في الترتيب برصيد 49 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت الذي كان خسر برباعية نظيفة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ السبت، وذلك قبل 5 مراحل من نهاية الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد فيردر بريمن عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعاد هالاند إلى نجاعته التهديفية بعد صيام دام 7 مباريات، فترجم ركلة جزاء في الدقيقة 34 واضاف الثاني بعد أربع دقائق، وكاد أن يسجل ثلاثية بعد رأسية قوية هزت الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وحقق المهاجم النروجي الثنائية التاسعة له في هذا الموسم، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي، علما أنه سجل 35 هدفاً في مختلف المسابقات.

قال قائد دورتموند ماركو رويس بعد الفوز الثاني تواليا لفريقه في الدوري لقناة "سكاي": "حصلنا على فرصة ثانية للتأهل إلى دوري الأبطال" و"الامر يتعلق بنا".

وأضاف "أردنا أن نقلص الفارق (مع فرانكفورت)، هذا هو كان هدفنا الأساس".

ورد دورتموند بأفضل طريقة ممكنة على خروجه من ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الانكليزي باجمالي المباراتين 2 4.

وكانت مباراة ماينتس وهرتا برلين المقررة الاحد تأجلت بسبب خضوع الاخير لحجر صحي لمدة 14 يوماً اثر اكتشاف اربع حالات إيجابية لفيروس "كوفيد 19" في صفوفه.