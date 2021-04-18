بطولة إيطاليا: ميلان يتمسك بالوصافة مع الأمل بتعادل يوفنتوس وأتالانتا

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ميلانو : ضمن ميلان الخروج من المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإيطالي في كرة القدم وهو في الوصافة، وذلك بعد فوزه الشاق على ضيفه جنوى 2 1 الأحد مع الأمل بانتهاء المواجهة المرتقبة لاحقاً بين ملاحقيه يوفنتوس حامل اللقب وأتالانتا بالتعادل.

ودخل "روسونيري" لقاء الأحد ضد فريق لم يذق طعم الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته التسع الماضية، هو في المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن يوفنتوس الثالث ونقطتين عن أتالانتا، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبانتظار المواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وأتالانتا على ملعب الأخير، ابتعد ميلان بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب وخمس عن ممثل مدينة برغامو، فيما يتقدم بفارق سبع نقاط عن نابولي الخامس الذي يختتم المرحلة مساء بلقاء ضيفه إنتر ميلان المتصدر الذي بات الفارق بينه وبين جاره اللدود ثماني نقاط موقتا.

وفي ظل تحليق إنتر وسيره بثبات نحو اللقب الأول منذ 2010، انحصر طموح ميلان منطقياً بمحاولة العودة الى مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013 2014 بعدما كان حتى عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في الصدارة.

لكن المسار ما زال شاقاً بالنسبة لرجال المدرب ستيفانو بيولي من الآن وحتى نهاية الموسم، إذ تنتظرهم مواجهات صعبة في المراحل السبع الأخيرة حيث يحلون ضيوفاً على لاتسيو في المرحلة الثالثة والثلاثين، يوفنتوس في المرحلة الخامسة والثلاثين وأتالانتا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وبغياب نجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نتيجة طرده في المرحلة الماضية ضد بارما، عانى ميلان للوصول الى شباك ضيفه وانتظر هدفاً بالنيران الصديقة لحسم النقاط الثلاث.

وبدأ ميلان اللقاء بشكل مثالي حيث افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 13 عبر الكرواتي أنتي ريبيتش الذي سقطت الكرة أمامه عند مشارف المنطقة إثر ركلة حرة نفذها الفرنسي تيو هرنانديز وارتجت من الحائط الدفاعي، فأطلقها في شباك الحارس ماتيا بيرين (13).

ورغم سيطرته وبعض الفرص لاسيما للبرتغالي رافايل لياو، عجز ميلان عن تعزيز تقدمه فدفع الثمن بعدما أدرك جنوى التعادل بكرة رأسية لماتيا ديسترو إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى (37).

ووسط عجزه عن تهديد مرمى بيرين بشكل فعلي باستثناء بعض المحاولات الخجولة، أبرزها رأسية مرت بجوار القائم الأيمن للدنماركي سايمون كاير إثر ركلة ركنية (62)، زج بيولي بالوافد الجديد الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الذي غاب عن الفريق منذ 18 شباط/فبراير الماضي بسبب الإصابة ولم يشارك معه سوى بخمس مباريات فقط ضمن جميع المسابقات منذ التوقيع معه عقداً لستة أشهر.

كما لجأ الى البرتغالي ديوغو دالوت والإسباني إبراهيم دياس بحثاً عن استعادة التقدم الذي تحقق بالفعل لكن ليس بجهد أي من البدلاء الثلاثة، بل بهدية من جانلوكا سكاماكا الذي حول الكرة عن طريق الخطأ في شباك حارسه بيرين إثر ركلة ركنية لأصحاب الأرض (68).

وكان ميلان قريباً جداً من حسم الأمور نهائياً لصالحه لولا تألق بيرين في وجه كرة أطلقها التركي هاكان جالهان أوغلو من مشارف المنطقة (82).