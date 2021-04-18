شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: كارتيرون سيترك الاستحواذ ويخطف بالمرتدات وكنت أتمنى الدفع بأكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سيلعب على المرتدات أمام الأهلي، في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل على استاد القاهرة، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدورى.

وقال عماد متعب، في تصريحات للإعلامى سيف زاهر في الاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورت: "كارتيرون بيترك الاستحواذ للخصم ويستغل المرتدات لضرب الأهلى، وموسيمانى لعب بالشكل المثالى ومن رأيه كان لعب بأكرم توفيق في الظهير الأيمن لقفل الجانب الأخطر للزمالك عن طريق أشرف بن شرقى".

وأضاف متعب: "أعتقد أن الأهلى مطالب ميخليش الزمالك ياخد فرصة لاعب على لاعب؛ لأن لاعبى الزمالك مميزين جدا مهاريا عن طريق شيكابالا وبن شرقى وأوباما، ودكة الأهلى فيه حلول كتير زى كهربا ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن".

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق والذى جاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وقفشة وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

محمود جنش فى حراسة المرمى

فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق (شيكابالا)

فى الهجوم: مروان حمدي.