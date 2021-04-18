شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 18/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 18 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها: اتحاد الكرة: نقل مباراة القمة بـ15 كاميرا للحد من أخطاء الـvar، والشحات وأفشة وشريف فى هجوم الأهلى أمام الزمالك بمباراة القمة، وشيكابالا ومروان حمدى فى هجوم الزمالك أمام الأهلى بالقمة 121، ووزير الرياضة يتعرض لحادث سير أثناء توجهه للبحيرة.

الشحات وقفشة وشريف فى هجوم الأهلى أمام الزمالك بمباراة القمة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

الزمالك يهزم بطل كينيا 0/3 فى أول مواجهات بطولة أفريقيا للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، على نظيره جى أس يو الكينى، بنتيجة 3 /0 فى إطار أولى مواجهات بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس.

اتحاد الكرة: نقل مباراة القمة بـ15 كاميرا للحد من أخطاء الـvar

كشف مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، عن أنه تم الاتفاق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الليلة بـ15 كاميرا بدل من 6 كاميرات كما هو الحال فى باقى مباريات الدورى.

موسيماني يستعين بـ طاهر لتعويض أجايى

ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الاعتماد على طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مركز الجناح الأيسر لتعويض أجايى الغائب بسبب الإصابة. ويفضل موسيمانى الاعتماد على طاهر محمد طاهر فى هذا المركز، بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا، باعتبار أن الأخير غير جاهز فنيا، بعدما غاب عدة أسابيع عن المباريات للإيقاف على خلفية أزمته مع موسيمانى فى مارس الماضى وإيقافه شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.

يخوض فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى مرانه اليومى قبل الإفطار لمتابعة قمة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري فيما يتدرب الإنتاج يوميًا عقب الإفطار بثلاث ساعات، ويأتى تغيير موعد المران ليستطيع كشرى مراقبة أداء الزمالك فى الكلاسيكو لدراسة الفريق الأبيض للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته.

توّج المصرى عبد الله أنيس عبد اللطيف بالمركز الأول فى بطولة أمريكا المفتوحة لكمال الأجسام واللياقة البدنية التى أقيمت مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء تتويج البطل المصري بهذا الإنجاز الكبير وسط منافسة شرسة مع أكثر من 130 مشاركا من جميع دول العالم وولايات مختلفة في أمريكا.