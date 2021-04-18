شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة.. الأهلي يتقدم على الزمالك 2 / 1 في الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليا باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.

ويقود المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو، ومحمود عاشور حكما مساعدا للفيديو.

بدأت المباراة بشكل هجومي دون فترة "جس نبض" وضغط الأهلي منذ البداية وسنحت له أكثر من فرصة أخطرها في الدقيقة الثانية، بعدما قاد أيمن اشرف هجمة من الناحية اليسرى ومرر كرة إلى محمد شريف الذي سدد كرة بجوار مرمى الزمالك بسنتيمترات.

واصل الأهلي الضغط على الزمالك وأهدر طاهر محمد طاهر وحسين الشحات أكثر من فرصة خطرة للأحمي على مرمى جنش، واعتمد الزمالك على اللعب الدفاعي والهجمة المرتدة، وترك الفرصة للأهلي، لكن الأخير أهدر أكثر من كرة للتسجيل.

واصل الأهلي الضغط على الزمالك وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي بعدما تلقي تمريرة جيدة من عمرو السولية لمن الشحات فشل في إنهاء الهجمة.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف سجله محمد شريف في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أيمن أشرف الذي راوغ دفاع الزمالك ومررها لمحمد شريف الذي أودع الكرة في شباك جنش.

تراجع أداء الأهلي وبدأ الزمالك ينشط وسجل شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 32 وبعدها بدقيتين سجل الأهلي هدف التقدم مرة ثانية بعدما سدد كرة صاروخية سكنت شباك جنش.

وشهدت المباراة حماس واضح من الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف ثان لكن ينتهي هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدفين لهدف.