شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يحرز الهدف الثاني للأهلي أمام الزمالك في الدقيقة 34.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد شريف، مهاجم الأهلي الهدف الثاني لفريقه أمام الزمالك في الدقيقة 34 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقدم الاهلي على الزمالك 2-1 .

وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.

ويقود المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو، ومحمود عاشور حكما مساعدا للفيديو.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات.