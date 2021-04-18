شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف تريند 1 على تويتر بعد تسجيله هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النجم محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، استحسان جماهير المارد الأحمر، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وخصوصا موقع تويتر، بعد ان سجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك مرمي الزمالك، في المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة.

وتصدر شريف قائمة التريند عبر موقع تويتر، بعد تسجيله للهدف الرائع في شباك الزمالك، بعد أن استلم الكرة من النجم ايمن أشرف، ليسددها في الزاوية الصعبة بشباك جنش.



محمد شريف يتصدر تويتر

وسرعان ما تداول جماهير النادي الأهلي فيديوهات لهدف شريف عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، ليحتل اللاعب قائمة الأكثر تغريداً وتدويناً عبر منصة تويتر بعد دقائق من تسجيله للهدف.

ضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.