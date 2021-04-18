شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تشكيل الزمالك كويس وكارتيرون مقتنع بمروان حمدى عن الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن تشكيل الزمالك هو الأمثل في هذه الفترة لمواجهة الأهلى، في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل على استاد القاهرة، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدورى.

وقال حازم إمام في تصريحات للإعلامى سيف زاهر في الاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورت: "تشكيل الزمالك كويس جدا والناس كانت شايفه أنه يبدأ بسيف الجزيرى ولكنه واضح أن كارتيرون مقتنع جدا بمروان حمدى والدليل أنه لعبه مباراتين في أفريقيا وبيكمل بيه تانى أمام الأهلى النهاردة، والمهم حالة اللاعبين داخل المباراة".

وأضاف الثعلب الصغير: "شيكابالا بدأ النهاردة بعد المستوى المتميز اللى ظهر عليه أخر فترة زى مباراة المولودية وتونجيث والحرس، والأفضل أنه يبدأ الماتش لأن لما بيبدأ بيكون أفضل خاصة في ظل غياب أحمد سيد زيزو الفترة الماضية مع إصابته".

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وقفشة وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمود جنش فى حراسة المرمى

فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام

فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا

فى الهجوم: مروان حمدي.