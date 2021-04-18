شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة ..الزمالك ينشط هجوميا بعد تقدم الأهلي بهدف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حاليا باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز أصبحت النتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.

ويقود المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو، ومحمود عاشور حكما مساعدا للفيديو.

بدأ المباراة بشكل هجومي دون فترة "جس نبض" وضغط الأهلي منذ البداية وسنحت له أكثر من فرصة أخطرها في الدقيقة الثانية، بعدما قاد أيمن اشرف هجمة من الناحية اليسرى ومرر كرة إلى محمد شريف الذي سدد كرة بجوار مرمى الزمالك بسنتيمترات.

واصل الأهلي الضغط على الزمالك وأهدر طاهر محمد طاهر وحسين الشحات أكثر من فرصة خطرة للأحمي على مرمى جنش، واعتمد الزمالك على اللعب الدفاعي والهجمة المرتدة، وترك الفرصة للأهلي، لكن الأخير أهدر أكثر من كرة للتسجيل.

لم يهدأ الأهلي وواصل الضغط على الزمالك وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي بعدما تلقي تمريرة جيدة من عمرو السولية لمن الشحات فشل في إنهاء الهجمة.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف سجله محمد شريف في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أيمن أشرف الذي راوغ دفاع الزمالك ومررها لمحمد شريف الذي أودع الكرة في شباك جنش.