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الأول في الدوري.. شيكابالا يستنسخ معزوفته الإفريقية أمام الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أحرز محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، هدفه الأول أمام الأهلي خلال تاريخ مشاركاته في الدوري، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دوري WE المصري والمؤجلة من الجولة الرابعة.

واستطاع شيكابالا أن يستنسخ هدفه في نهائي دوري الأبطال، الذي أقيم الموسم الماضي، وذلك في الدقيقة 31 بعدما استلم الكرة ومر من الدفاع وسددها يسارية ساحرة في الزاوية البعيدة لعلي لطفي، الذي لم يكن بيده شيء ليفعله.

وبذلك يكون شيكابالا قد سجل أمام الأهلي في الدوري والكأس ودوري الأبطال بمجموع 3 أهداف خلال المباريات التي لعبها الفهد الأسمر أمام الأهلي.

ودخل الزمالك المباراة وفي رصيده 33 نقطة يتصدر جدول ترتيب دوري we المصري.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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