لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حصلت لاعبة كرة اليد المصرية شيماء الصاوي كشكوش على الكأس لنادي الجزيرة الإماراتي خلال بطولة الدوري الإماراتي لكرة اليد للسيدات .

واحتفت الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة بالنادي الإماراتي بالنجمة المصرية قائلة "كشكوش أن تكون شخص موهوب هو شىء عظيم يجعل من حوله يشعر بالفخر والرغبة في تحقيق كثير من الأهداف والنجاح بإختصار أنتي الروح التي أعادة الحياة للفريق والنبض الذي ينبض بالحيوية".

يذكر أن شيماء الصاوي كشوش كانت بدايتها كلاعبة ناشئة في نادي المعادي الرياضي واليخت التي ثم احترفت عام 2013 في نادي الجزيرة الإماراتي وحصلت معه على المركز الثالث في البطولة العربية ثم استمر يتربع على عرش المركز الأول في بطولات الكأس والدوري الإماراتي حتى عام 2017

وقررت كشكوش العودة لمصر ولعبت مع فريق كرة اليد للسيدات في نادي الأهلي عام 2018 لتحصل على 3 بطولات الدوري والكأس والقاهرة كما لعبت مع النادي بطولة أفريقيا ثم عادت مرة آخرى لناديها المعادي الرياضي ككابتن فريق، وفي عام 2019 حصلت على المركز الثاني لنادي حراتا الأردني في البطولة العربية كما توجت في أكثر من مباراة كأفضل لاعبة وحصلت على المركز الثاني كهدافة البطولة وقتها.

شيماء الصاوي كشكوش خريجة كلية تربية رياضية جامعة حلوان وبدايتها كانت في نادي المعادي الرياضي وهي ناشئة ثم احترفت في نادي الإنتاج الحربي سنة 2009 ثم سافرت بعدها للاحتراف في الإمارات ثم الأردن ومن المنتظر عودتها للانضمام لفريقها.