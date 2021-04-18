مباشر القمة.. الزمالك 1-2 الأهلي.. علاء يهدر ضربة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري We المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

تشكيل الزمالك: محمود عبد الرحيم "جنش" - حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح - طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مروان حمدي.

تشكيل الأهلي: علي لطفي - أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف - عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تفاصيل المباراة:

أهدر محمد شريف فرصة هدف أول لصالح الأهلي من أمام مرمى الزمالك بعد عرضية خطيرة من أيمن أشرف، لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة الأولى من بداية المباراة.

الزمالك كان سيرد عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" بعد عرضية من فتوح في الدقيقة الرابعة، لكن تمر الكرة من أمام مرمى الأهلي.

أتيحت فرصة جديدة للأهلي وهذه المرة لحسين الشحات من داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الزمالك يتدخل ويصحح الخطأ في الدقيقة الثامنة ويبعد الكرة عن منطقة الجزاء.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف مؤكد للأهلي من أمام المرمى في الدقيقة 12 بعد كرة طولية رائعة من عمرو السولية، لكن تمر الكرة بجوار القائم وتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة 21 شهدت تسجيل محمد شريف هدف الأهلي الأول بعد تمريرة طولية من القائد أيمن أشرف ليفتتح شريف أهداف المباراة وتصبح النتيجة (1-0) للأهلي.

راااااااااااائعة من شيكابالا، بعدما راوغ على حدود منطقة الجزاء في الجهة اليمنى، ليسدد كرة رائعة يكتفي علي لطفي بمشاهدتها لتصبح النتيجة (1-1) في الدقيقة 31.

راااااااائعة أخرى من محمد شريف بعدما رد على شيكابالا، حيث سدد مهاجم الأهلي كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليعزز النتيجة للفريق الأحمر ويسجل الهدف الثاني له بالمباراة في الدقيقة 34.

الأهلي حاول تسجيل هدف ثالث عن طريق طاهر محمد طاهر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من جهة اليمين في الدقيقة 43، لكن جنش يتدخل هذه المرة ويبعد الكرة لركلة مرمى.

باتريس كارتيرون أجرى تبديلان بين شوطي المباراة بخروج مروان حمدي ومشاركة سيف الدين الجزيري، وخروج شيكابالا ونزول أحمد سيد "زيزو".

رد زيزو جاء سريعًا بتمريرة من بنشرقي في الدقيقة 47 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن علي لطفي يتصدى للكرة بثبات.

الدقيقة 56 شهدت أحداثًا ساخنة من خلال احتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة سيف الدين الجزيري، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

أهدر محمود علاء ضربة الجزاء بعد تألق من علي لطفي، الذي تصدى للكرة لترتد لصالح فرجاني ساسي الذي سددها أعلى المرمى لتظل النتيجة (2-1) للأهلي.

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