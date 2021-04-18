تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في مباراة القمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي على ملعب إستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وشهد التشكيل مشاركة أحمد فتوح كظهير أيسر بدلا من محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة، مع تواجد أحمد سيد زيزو بين البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد أبو الفتوح.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وفي الهجوم: مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، حميد أحداد، سيف الدين الجزيري.

يُذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي حامل لقب المسابقة في المركز الرابع حاليا وفي جعبته 27 نقطة من 11 مباراة.