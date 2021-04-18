تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة القمة أمام الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري.

ويبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، وبدر بانون، ورامي ربيعه، وأيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج

وسط الهجوم: حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، وسعد سمير، وناصر ماهر، ومروان محسن، ومحمود كهربا، ووالتر بواليا، ووليد سليمان، وأكرم توفيق، وصلاح محسن.

ويغيب عن الأهلي جونيور أجايي، وعلي معلول، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.