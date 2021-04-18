نتيجة مباراة الاهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا «أثر فضحية طهران باقٍ»

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الأحد 18-4-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

تعادل نادي الاهلي السعودي مع الدحيل القطري بنتيجة (1-1)، اليوم الأحد على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

ولم يتجاوز النادي الاهلي فضيحة الجولة الماضية بخسارته أمام استقلال طهران الإيراني بنتيجة (5-2)، ليظهر بمستو سيء أمام الدحيل اليوم، وكاد يتلقى الخسارة الثانية لولا عمر السومة الذي أنقذه في الدقيقة الأخيرة.

وظهرت أفضلية فريق الدحيل القطري منذ بداية الشوط الأول، وكانت أولى فرصه حينما أرسل إدميلسون جونيور كرة عرضية على رأس مايكل أولونجا لكن كرة الأخير مرت بسلام فوق العارضة في الدقيقة (8).

وعاد مايكل أولونجا بعدها مباشرة وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها بصعوبة حارس الاهلي محمد العويس إلى ركلة ركينة في الدقيقة التاسعة.

وفرض محمد العويس حضوره من جديدة حينما تصدى لرأسية جديدة من مايكل أولونجا عند الدقيقة (16).

وجاء الظهور للنادي الاهلي في الدقيقة (34)، حينما وضع عمر السومة زميله سلطان مندش في وضعية مناسبة للتسجيل لكن الأخير سددها خارج إطار المرمى.

وواصل العويس تألقه، ليفرض نفسه نجمًا للشوط الأول بعد أن أنقذ مرماه مرتين في الدقيقة الأخيرة، كانت الأولى بتسديدة رأسية من مايكل أولونجا، والثانية عن طريق إدميلسون جونيور لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية بالتعادل السلبي (0-0).

الشوط الثاني

واستمر فريق الدحيل بالضغط مع بداية الشوط الثاني وأسفر ذلك عن هدف السبق الأول حينما عكس إدميلسون جونيور كرة عرضية ارتدت من الدفاع ووجدت أولونجا الذي سددها بقوة في الشباك عند الدقيقة (53).

وتحسن أداء الاهلي مع مرور الوقت لكن الخطورة كانت لصالح الدحيل الذي كاد مهاجمه أولونجا أن يضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة (83)، لكنه سدد بتسرع فوق المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، أنقذ عمر السومة فريق الاهلي بخطف هدف التعادل بعد أن سدد معتز هوساوي كرة داخل منطقة الجزاء ارتدت من الدفاع تابعها المهاجم السوري في الشباك بتسديدة قوية.

ومرت باقي الدقائق المحتسبة كوقت بدلًا من الضائع دون أي جديد، لتنتهي المباراة بين الاهلي والدحيل بنتيجة (1-1).

وبهذا التعادل، انفرد الدحيل مؤقتًا بصدارة ترتيب المجموعة وفي رصيده 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لفريق استقلال طهران، ونقطة للنادي الاهلي، في حين لا زال رصيد الشرطة العراقي خاليًا من النقاط.