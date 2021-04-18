فيديو | محمد شريف يسجل هدف تقدم الاهلي على الزمالك «صناعة أيمن أشرف»

شاهد فيديو هدف تقدم الاهلي على الزمالك الذي سجله المهاجم الدولي المصري «محمد شريف» من صناعة الظهير الأيسر «أيمن أشرف» في الدقيقة 21 من الشوط الأول.
وتسلم محمد شريف تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء من أيمن أشرف الذي راوغ أحد لاعبي الزمالك بطريقة مذهلة، ليسددها بعدها شريف بالقدم اليمنى في الزاوية اليسرى الضيقة كرة قوية للغاية عجز الحارس عن التصدي لها.
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