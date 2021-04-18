بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي في الدوري المصري We «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والاهلي في الدوري المصري We، والمؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 18-4-2021.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، الصدام الأول بين الزمالك والاهلي، بعد نهائي القرن ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، في القمة (121) بمسابقة الدوري المصري We.

وفاز النادي الاهلي على الزمالك 45 مرة في الدوري المصري، مقابل 27 للفارس الأبيض، بينما سيطر التعادل على 48 مباراة، وسجل الشياطين الحمر 149 هدفًا مقابل 103 هدفًا للأبيض.

ويدخل نادي الزمالك مباراة القمة اليوم أمام الاهلي، وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، جمعها من 14 مباراة، انتصر في 10 مناسبات، وتعادل في 3، وخسر مرة واحدة، وكانت أمام غزل المحلة ضمن الجولة الـ11.

في المقابل، يتواجد الاهلي في المركز الرابع وفي رصيده 27 نقطة، من 11 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل 3 مرات، ولم يعرف الخسارة بعد هذا الموسم في المسابقة المحلية.

وعلى الرغم من لعب الزمالك 3 مباريات زائدة، إلا أن الاهلي يتساوى مع الفارس الأبيض من حيث تسجيل الأهداف بـ23 هدفًا لكل منهما، واستقبل المارد الأحمر 5 أهداف، بينما اهتزت شباك النادي الملكي 6 مرات.

وستشهد مباراة القمة اليوم بين الزمالك والاهلي غياب 18 لاعبًا من الجانبين، 10 من المارد الأحمر، مقابل 8 من الفارس الأبيض، ومن ناحية التأثير فإن بيتسو موسيماني هو المتضرر الأكبر.

ويغيب عن الاهلي كل من، “محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، حمدي فتحي، جونيور أجايي”، بالإضافة إلى “محمد محمود، كريم نيدفيد، محمود متولي، ومحمود وحيد”.

اما الزمالك سيغيب عنه، “محمد عواد، أيمن حفني، محمود عبدالعزيز، محمد عبدالسلام، حسام أشرف، إمام عاشور، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد”.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الزمالك والاهلي في شهر رمضان، كانت في عام 2014، وانتصر المارد الأحمر حينها بهدفٍ دون رد، سجله لاعب الفارس الأبيض، وبيراميدز حاليًا “أحمد توفيق” بالخطأ في مرماه.

بث مباشر الزمالك والاهلي

تنقل مباراة الاهلي والزمالك، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق مدحت شلبي على الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية، كما تذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق مشترك بين حاتم بطيشة ومؤمن حسن.

ويدير مباراة الاهلي والزمالك، الحكم الدولي المصري “محمود البنا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 23:30 بتوقيت الإمارات.

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الاهلي 2-1 الزمالك

الدوري المصري (الجولة 4)

استاد القاهرة الدولي

جارية الآن

تشكيلة الاهلي الأساسية: علي لطفي – رمضان بيكهام – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – أليو ديانج – عمرو السولية – مجدي أفشة – حسين الشحات – محمد شريف – طاهر طاهر.

تشكيلة الزمالك الأساسية: محمود جنش – حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود شيكابالا – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

الشوط الأول من المباراة