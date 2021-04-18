بث مباشر | شاهد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني «رابط يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة اون لاين لـ مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الأحد في الجولة 33 من الليجا.

تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية HD1، بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، كما تنقل على قناة بين سبورت 1 بريميم.

وستهتم قنوات أخرى بنقل لقاء ريال مدريد وخيتافي مثل “سيتانتا سبورت 1 وبين سبورت الانجليزية وبين سبورت الفرنسية ولا ليجا تي في بار ودازن 1 الألمانية”.

تقام مباراة ريال مدريد وخيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو القريب من العاصمة الإسبانية مدريد، ويديره الحكم خيسوس سانشيز.

يغيب عن صفوف النادي الملكي في هذه المباراة “كارلوس كاسيميرو وناتشو فيرنانديز” بداعي الإيقاف، وتواصل استبعاد إدين هازارد ولوكاس فاسكيز وسيرخيو راموس للإصابة، ورافاييل فاران بسبب كورونا.

وإنضم اللاعب الأوروجوياني الجوكر “فيدي فالفيردي” إلى قائمة المصابين في ريال مدريد بعد مشاركته كظهير أيمن في مباراة إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا أمام ليفربول نهاية الأسبوع الماضي.

أما أصحاب الضيافة في هذه المباراة «خيتافي» فيغيب عن صفوفه كاباكو وكوتشو وبوفيدا لإصابات مختلفة.

وانتهت المباراة الأولى بفوز ريال مدريد على خيتافي بنتيجة 2/صفر على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 9 فبراير 2021 باللقاء المؤجل من الجولة الأولى بمسابقة الدوري الاسباني، وسجل هدفي المباراة الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وفيرلان ميندي.

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