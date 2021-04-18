فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الهلال واهلي دبي فى دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الهلال واهلي دبي في دوري ابطال اسيا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الأحد 18 أبريل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض لقاء الهلال واهلي دبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2021.

وتعادل الهلال في مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا هذا الموسم بنتيجة 2/2 أمام فريق أجمك الأوزبكي، بينما تعادل شباب الأهلي دبي من دون أهداف أمام استقلال دوشنبه.

ويتواجد نادي الهلال السعودي رفقة اهلي دبي الإماراتي في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلى جانب نادي استقلال دوشنبه من طاجاكستان، وأجمك الأوزبكي.

يذكر أن دور المجموعات في أبطال آسيا، يتم إقامته بنظام التجمع لكل مجموعة، وذلك بسبب قيود السفر بين البلدان في ظل انتشار فيروس كوروناالمستجد.

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